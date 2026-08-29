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Krypto-Investition im Fokus

So viel hätte eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätte eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD -1.80 %
Charts | News

Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.284,31 VET im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22,55 USD, da VeChain am 28.08.2026 0,006865 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,45 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Bei 0,025948 USD erreichte VeChain am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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