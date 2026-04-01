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So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht

29.04.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Tether gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
0,9997 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Tether 1,000 USD wert. Bei einem USDT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,98 Tether. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.04.2026 auf 0,9998 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,04 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com