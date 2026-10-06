So viel hätte eine Monero-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance-Check

06.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.10.2025 bei 291,55 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Am 05.10.2021 lag der Kurs von Monero bei 271,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 36,90 Monero in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.720,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 561,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 107,21 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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