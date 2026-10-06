So viel hätte eine Monero-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Am 05.10.2021 lag der Kurs von Monero bei 271,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 36,90 Monero in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.720,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 561,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 107,21 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.10.2025 bei 291,55 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf XMR/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XMR/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com