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So viel hätte eine Monero-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätte eine Monero-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
561.23 USD -0.34 USD -0.06 %
Charts | News

Am 05.10.2021 lag der Kurs von Monero bei 271,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 36,90 Monero in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.720,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 561,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 107,21 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.10.2025 bei 291,55 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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