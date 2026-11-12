So viel hätte eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren gekostet

DOT-Investment

12.11.26 11:03 Uhr

Bei einer frühen Polkadot-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bei 0,7504 USD erreichte der Coin am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polkadot am 13.11.2025 bei 2,863 USD..

Am 11.11.2023 kostete Polkadot 5,550 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 180,19 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 11.11.2026 151,18 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 0,8390 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,88 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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