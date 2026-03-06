So viel hätte eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Krypto-Invest im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ripple verdienen können.

Vor 10 Jahren war ein Ripple 0,005750 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 173.924,24 XRP im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 225.209,83 USD, da sich der Wert von Ripple am 01.06.2026 auf 1,295 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 225.209,83 USD, was einer positiven Performance von 22.420,98 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net