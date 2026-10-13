So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Anlage unter der Lupe

13.10.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Stellar Anlegern gebracht.

Am 22.05.2026 erreichte XLM sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.10.2025 bei 0,3374 USD.

Stellar notierte am 12.10.2025 bei 0,3420 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XLM vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,39 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,1907 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,75 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,25 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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