DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.171 -0,3%Bitcoin 74.214 +1,3%Euro 1,1194 +0,3%Öl 105,7 -0,9%Gold 4.150 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Anlage unter der Lupe

So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Stellar Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.19 USD 0.00 USD -0.02 %
Charts | News

Stellar notierte am 12.10.2025 bei 0,3420 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XLM vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,39 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,1907 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,75 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,25 Prozent gesunken.

Am 22.05.2026 erreichte XLM sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.10.2025 bei 0,3374 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.