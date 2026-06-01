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Anlage unter der Lupe

So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

16.06.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Stellar Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,2214 USD 0,0078 USD 3,66%
Charts|News

Stellar notierte am 15.06.2023 bei 0,076293 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.107,39 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,2136 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.800,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,00 Prozent.

Am 22.05.2026 erreichte XLM sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com