So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Anlage unter der Lupe

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Stellar Investoren gebracht.

Stellar notierte am 15.06.2023 bei 0,076293 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.107,39 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,2136 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.800,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,00 Prozent.

Am 22.05.2026 erreichte XLM sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net