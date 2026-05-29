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So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet

31.05.26 11:03 Uhr
So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0,9042 USD -0,0004 USD -0,05%
Charts|News

Am 30.05.2025 notierte Sui bei 3,206 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 311,90 SUI. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,9046 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,79 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 29.03.2026 bei 0,8454 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com