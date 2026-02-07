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USDT-Investment

So viel hätte eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet

01.07.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

Bei einer frühen Tether-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
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Am 30.06.2025 kostete Tether 1,000 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 99,97 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 30.06.2026 99,81 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9984 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,19 Prozent verringert.

Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com