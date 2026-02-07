So viel hätte eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gekostet

USDT-Investment

Bei einer frühen Tether-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.06.2025 kostete Tether 1,000 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 99,97 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 30.06.2026 99,81 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9984 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,19 Prozent verringert.

Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD..

Redaktion finanzen.net