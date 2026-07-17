So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

TON-Investition im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,498 USD), wäre die Investition nun 4.269,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,31 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net