DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin56.297 +0,8%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 PayPal A14R7U Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet
Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
TON-Investition im Fokus

So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

18.07.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,4643 USD -0,0334 USD -2,23%
Charts|News

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,498 USD), wäre die Investition nun 4.269,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,31 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com