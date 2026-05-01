So viel hätte eine Tron-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

TRX-Investment im Fokus

Bei einer frühen Investition in Tron hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Tron notierte gestern vor 3 Jahren bei 0,070995 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 140.854,32 TRX. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 05.05.2026 gerechnet (0,3446 USD), wäre die Investition nun 48.535,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 385,36 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2488 USD und wurde am 07.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net