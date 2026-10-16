So viel hätte eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

UNI-Investment

16.10.26 11:03 Uhr

Wer vor Jahren in Uniswap eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bei 2,396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Uniswap am 22.09.2026 bei 10,20 USD..

Am 15.10.2025 kostete Uniswap 6,578 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 152,02 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 15.10.2026 1.128,27 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 7,422 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,83 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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