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UNI-Investment

So viel hätte eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel hätte eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Uniswap eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
7.44 USD 0.02 USD 0.21 %
Charts | News

Am 15.10.2025 kostete Uniswap 6,578 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 152,02 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 15.10.2026 1.128,27 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 7,422 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,83 Prozent zugenommen.

Bei 2,396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Uniswap am 22.09.2026 bei 10,20 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

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