So viel hätte eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Langfristige Investition

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

Am 27.05.2025 kostete USD Coin 0,9998 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in USDC investierten, hätten nun 100,02 USD Coin im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9996 USD), wäre das Investment nun 99,98 USD wert. Mit einer Performance von -0,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net