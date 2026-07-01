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USDC-Performance

So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht

23.07.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Bei einer frühen USD Coin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9999 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

Vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in USDC investierten, hätten nun 10.001,50 USD Coin im Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 1,0000 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.001,32 USD wert. Mit einer Performance von +0,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 31.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com