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So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingefahren

14.05.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Bei einer frühen USD Coin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9998 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein USD Coin 1,000 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 999,94 USD Coin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 999,67 USD, da USD Coin am 13.05.2026 0,9997 USD wert war. Damit wäre das Investment um 0,03 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte USD Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com