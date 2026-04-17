So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet

WLD-Investment

Bei einer frühen Worldcoin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.04.2025 kostete Worldcoin 0,7093 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1.409,86 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären am 18.04.2026 371,35 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,2634 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,87 Prozent verringert.

Bei 0,2430 USD erreichte der Coin am 06.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1,939 USD..

Redaktion finanzen.net