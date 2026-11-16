So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anlage im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.564,05 USD. Am 14.01.2026 stieg Ethereum auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.356,84 USD.

Vor 5 Jahren kostete ein Ethereum 4.569,76 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,02188 Ethereum. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 1.833,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,12 USD wert. Damit wäre das Investment 59,88 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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