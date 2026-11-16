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Anlage im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Ethereum-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,808.38 USD -25.01 USD -1.36 %
Charts | News

Vor 5 Jahren kostete ein Ethereum 4.569,76 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,02188 Ethereum. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 1.833,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,12 USD wert. Damit wäre das Investment 59,88 Prozent weniger wert.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.564,05 USD. Am 14.01.2026 stieg Ethereum auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.356,84 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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