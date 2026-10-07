So viel hätten Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Binance Coin verdienen können.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Binance Coin bei 436,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,92 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.866,67 USD, da Binance Coin am 06.10.2026 779,64 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,67 Prozent gesteigert.
Bei 545,37 USD erreichte BNB am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1.306,07 USD erreichte der Coin am 08.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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