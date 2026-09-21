So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr verloren

ETH-Performance im Fokus

21.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum-Engagement verlieren können.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 4.691,48 USD.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum bei 4.482,78 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,2231 ETH im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 589,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.09.2026 auf 2.644,80 USD belief. Das entspricht einem Minus von 41,00 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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