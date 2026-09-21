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ETH-Performance im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,699.26 USD 54.46 USD 2.06 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum bei 4.482,78 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,2231 ETH im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 589,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.09.2026 auf 2.644,80 USD belief. Das entspricht einem Minus von 41,00 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 4.691,48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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