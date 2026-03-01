DAX23.635 ±-0,0%Est505.773 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -1,6%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.489 -0,6%Euro1,1563 +0,1%Öl96,62 +3,2%Gold5.188 +0,6%
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren

12.03.26 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren | finanzen.net

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren war ein Tezos 4,118 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 24,28 Tezos im Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 11.03.2026 gerechnet (0,3652 USD), wäre das Investment nun 8,870 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 91,13 Prozent verkleinert.

Am 08.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3595 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

