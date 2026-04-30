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So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren

01.05.26 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren | finanzen.net

Bei einem frühen Uniswap-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
3,2172 USD 0,0309 USD 0,97%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Uniswap 5,273 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 189,63 Uniswap im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 30.04.2026 604,22 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,186 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,58 Prozent verringert.

Am 12.04.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,019 USD. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com