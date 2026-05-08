DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.193 +0,3%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 Intel 855681 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 RENK RENK73 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren
Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investment im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren

09.05.26 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren | finanzen.net

Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0077 USD -0,0003 USD -3,28%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.610,75 USD, da VeChain am 08.05.2026 0,007949 USD wert war. Damit wäre das Investment um 73,89 Prozent gesunken.

Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,032287 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com