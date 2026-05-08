So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren

Investment im Fokus

Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328.431,49 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.610,75 USD, da VeChain am 08.05.2026 0,007949 USD wert war. Damit wäre das Investment um 73,89 Prozent gesunken.

Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,032287 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net