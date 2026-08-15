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So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in VeChain investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Charts | News

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Bei einem VET-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.843,15 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,19 USD, da sich der Wert von VeChain am 14.08.2026 auf 0,004482 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85,28 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Bei 0,025966 USD erreichte VeChain am 24.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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