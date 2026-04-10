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So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

12.04.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,2949 USD -0,0045 USD -1,51%
Charts|News

Worldcoin kostete am 11.04.2025 0,7401 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hat, hat nun 135,12 Worldcoin im Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 11.04.2026 gerechnet (0,2994 USD), wäre die Investition nun 40,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,54 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.04.2026 erreicht und liegt bei 0,2430 USD. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com