So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8855 USD wert. Bei einem POL-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.129,36 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,078319 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,15 Prozent verringert.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.01.2026 bei 0,1779 USD.
Redaktion Finanzen.net
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