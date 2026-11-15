So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren

POL-Performance

Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.01.2026 bei 0,1779 USD.

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8855 USD wert. Bei einem POL-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.129,36 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,078319 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,15 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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