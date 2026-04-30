So viel hätten Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren

SHIB-Performance

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000013 USD wert. Bei einem SHIB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.552.870,09 SHIBA INU. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,02 Prozent verringert.

Am 08.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net