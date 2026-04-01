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Lohnender XLM-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren

28.04.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr verloren | finanzen.net

Bei einem frühen Stellar-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1624 USD -0,0036 USD -2,14%
Charts|News

Am 27.04.2025 notierte Stellar bei 0,2845 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XLM vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 351,53 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären gestern 58,34 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1660 USD belief. Das entspricht einem Minus von 41,66 Prozent.

Bei 0,1470 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com