So viel hätten Anleger mit einem Tezos-Investment von vor 1 Jahr verloren

Rentable XTZ-Anlage?

05.11.26 11:03 Uhr

Wer vor Jahren in Tezos investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.11.2025 bei 0,6963 USD.

Tezos notierte am 04.11.2025 bei 0,5200 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.923,24 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 04.11.2026 492,86 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,2563 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,71 Prozent eingebüßt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf XTZ/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XTZ/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung