So viel hätten Anleger mit einem Tezos-Investment von vor 1 Jahr verloren
Wer vor Jahren in Tezos investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Tezos notierte am 04.11.2025 bei 0,5200 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.923,24 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 04.11.2026 492,86 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,2563 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,71 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.11.2025 bei 0,6963 USD.
Redaktion Finanzen.net
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