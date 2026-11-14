So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren

Lohnender VET-Einstieg?

Bei einem frühen VeChain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,015657 USD und wurde am 15.11.2025 erreicht.

Am 13.11.2025 notierte VeChain bei 0,016085 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 621.699,94 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 3.146,37 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,005061 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68,54 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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