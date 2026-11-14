DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 60.979 -1,3%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnender VET-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren

Bei einem frühen VeChain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD -2.77 %
Charts | News

Am 13.11.2025 notierte VeChain bei 0,016085 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 621.699,94 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären gestern 3.146,37 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,005061 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68,54 Prozent.

Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,015657 USD und wurde am 15.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.