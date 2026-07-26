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Anlage im Fokus

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Aptos gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.62 USD 0.01 USD 1.84 %
Charts | News

Aptos notierte am 25.07.2025 bei 4,756 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in APT investiert hat, hat nun 2.102,56 Aptos im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 25.07.2026 auf 0,6107 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.284,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -87,16 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5700 USD. Bei 5,469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com