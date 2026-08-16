So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Anlage im Blick

16.08.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Investment in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos war gestern vor 1 Jahr 4,658 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.146,97 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.152,97 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.08.2026 auf 0,5370 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 88,47 Prozent verringert.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5339 USD. Am 05.10.2025 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net