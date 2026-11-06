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Entwicklung der Investition

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Avalanche-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
8.39 USD 0.23 USD 2.87 %
Charts | News

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 79,50 USD. Bei einer AVAX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,258 Avalanche in seinem Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 05.11.2026 10,26 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 8,156 USD lag. Mit einer Performance von -89,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 18,17 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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