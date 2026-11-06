So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Avalanche-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 79,50 USD. Bei einer AVAX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,258 Avalanche in seinem Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 05.11.2026 10,26 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 8,156 USD lag. Mit einer Performance von -89,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 18,17 USD.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AVAX/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AVAX/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com