So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Entwicklung der Investition

06.11.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Avalanche-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 79,50 USD. Bei einer AVAX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,258 Avalanche in seinem Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 05.11.2026 10,26 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 8,156 USD lag. Mit einer Performance von -89,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 18,17 USD.

Redaktion Finanzen.net