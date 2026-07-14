So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Anlage im Fokus

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Bitcoin Cash gebracht.

Bitcoin Cash notierte am 12.07.2021 bei 480,52 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hat, hat nun 0,2081 Bitcoin Cash im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.07.2026 auf 239,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,07 Prozent.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net