So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Bitcoin Cash gebracht.
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Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 544,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1838 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (212,49 USD), wäre das Investment nun 39,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 60,95 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com