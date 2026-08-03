So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

BCH-Investition

03.08.26 19:43 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Bitcoin Cash gebracht.

Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 544,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1838 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (212,49 USD), wäre das Investment nun 39,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 60,95 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net