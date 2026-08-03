DAX 26.001 +1,5%ESt50 6.427 +1,1%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,17 -1,1%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.472 +0,9%Euro 1,1510 -0,3%Öl 83,7 -7,1%Gold 4.052 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
BCH-Investition

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Bitcoin Cash gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
213.70 USD 1.21 USD 0.57 %
Charts | News

Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 544,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1838 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (212,49 USD), wäre das Investment nun 39,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 60,95 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com