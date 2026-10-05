So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

BCH-Investment im Blick

05.10.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Bitcoin Cash-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 551,18 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BCH investiert hätte, befänden sich nun 0,1814 Bitcoin Cash in seinem Depot. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 319,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,88 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,12 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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