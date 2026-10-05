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BCH-Investment im Blick

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bitcoin Cash-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 551,18 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BCH investiert hätte, befänden sich nun 0,1814 Bitcoin Cash in seinem Depot. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 319,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,88 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,12 Prozent.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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