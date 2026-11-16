So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anlage im Blick

Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 666,39 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1501 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,58 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.11.2026 auf 210,43 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,42 Prozent verringert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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