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Anlage im Blick

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
208.42 USD -2.01 USD -0.95 %
Charts | News

Bitcoin Cash war gestern vor 5 Jahren 666,39 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1501 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,58 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.11.2026 auf 210,43 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,42 Prozent verringert.

Am 24.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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