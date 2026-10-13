So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Cardano gebracht.
Cardano wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,7005 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.276,21 ADA im Depot. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,2333 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.330,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,70 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1434 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Am 14.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,7000 USD.
Redaktion finanzen.net
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