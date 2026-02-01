DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.175 -0,3%Bitcoin57.856 -1,8%Euro1,1894 -0,2%Öl68,90 -0,4%Gold5.010 -1,0%
So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

10.02.26
Vor Jahren in Cardano investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.02.2023 lag der Kurs von Cardano bei 0,3687 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 271,24 ADA-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 09.02.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,2698 USD 73,18 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,82 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 1,133 USD.

Redaktion finanzen.net

