So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Langzeit-Investment

Vor Jahren in Cardano investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.02.2023 lag der Kurs von Cardano bei 0,3687 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 271,24 ADA-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 09.02.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,2698 USD 73,18 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,82 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 1,133 USD.

Redaktion finanzen.net