So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Rentable ADA-Investition?

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Cardano gebracht.

Cardano wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,2617 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 382,09 ADA im Depot. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1784 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,82 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1567 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Am 17.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net