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Frühe Anlage

So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Cardano gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.21 USD 0.00 USD -0.34 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte Cardano bei 2,141 USD. Bei einer ADA-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,16 Cardano in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,28 USD, da Cardano am 26.10.2026 0,2061 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,37 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 28.10.2025 erreicht und liegt bei 0,6466 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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