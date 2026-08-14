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LINK-Investition

So viel Verlust hätte ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Chainlink gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
8.92 USD 0.06 USD 0.67 %
Charts | News

Chainlink war gestern vor 1 Jahr 24,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 415,77 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,863 USD), wäre das Investment nun 3.684,99 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 63,15 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

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