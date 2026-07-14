So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

Bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Ethereum Classic notierte am 12.07.2021 bei 47,47 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 2,107 Ethereum Classic. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 12.07.2026 auf 6,844 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 85,58 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 6,769 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net