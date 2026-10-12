So viel Verlust hätte ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum-Investments gewesen.
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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Ethereum 3.751,11 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,2666 Ethereum im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.10.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2.533,50 USD 675,40 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 32,46 Prozent weniger wert.
Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.10.2025 erreicht und liegt bei 4.245,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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