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So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

04.07.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,0749 USD 0,0016 USD 2,18%
Charts|News

Hedera war gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.558,71 Hedera. Die Investition hätte nun einen Wert von 187,46 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.07.2026 auf 0,073265 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81,25 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,069401 USD. Am 27.07.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com