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Investition im Fokus

So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.84 USD -0.03 USD -3.65 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 3,750 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 266,64 APT. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0,8714 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232,36 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,76 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 12.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,932 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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