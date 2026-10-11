So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

Investition im Fokus

11.10.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Engagement in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 12.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,932 USD.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 3,750 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 266,64 APT. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0,8714 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232,36 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,76 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf APT/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APT/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung