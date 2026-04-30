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So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht

01.05.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
9,1317 USD 0,0424 USD 0,47%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 20,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 4,782 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,089 USD), wäre die Investition nun 43,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56,53 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Bei 35,28 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com