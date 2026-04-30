So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 20,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 4,782 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,089 USD), wäre die Investition nun 43,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56,53 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Bei 35,28 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net