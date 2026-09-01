So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cardano verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,8111 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ADA vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 12.328,88 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1978 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.438,83 USD wert. Damit wäre das Investment um 75,61 Prozent gesunken.
Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,9296 USD erreichte Cardano am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADA/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADA/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com