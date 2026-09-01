So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

Frühe Investition

01.09.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cardano verlieren können.

Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,9296 USD erreichte Cardano am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,8111 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ADA vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 12.328,88 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1978 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.438,83 USD wert. Damit wäre das Investment um 75,61 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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