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Frühe Investition

So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cardano verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0.20 USD 0.00 USD -0.26 %
Charts | News

Vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,8111 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ADA vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 12.328,88 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1978 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.438,83 USD wert. Damit wäre das Investment um 75,61 Prozent gesunken.

Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,9296 USD erreichte Cardano am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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