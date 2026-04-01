So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht

Frühes Investment

Bei einem frühen Cardano-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Cardano notierte gestern vor 1 Jahr bei 0,7039 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in ADA investierten, hätten nun 14.206,92 Cardano im Besitz. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2481 USD), wäre das Investment nun 3.524,93 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 3.524,93 USD entspricht einer negativen Performance von 64,75 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net