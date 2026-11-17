Hochrechnung

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Cardano gebracht.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Am 18.11.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4746 USD.

Cardano kostete gestern vor 5 Jahren 1,882 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 531,48 ADA im Depot. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,1527 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,89 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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