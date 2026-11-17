So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Cardano gebracht.
Cardano kostete gestern vor 5 Jahren 1,882 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 531,48 ADA im Depot. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,1527 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,89 Prozent abgenommen.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Am 18.11.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4746 USD.
Redaktion Finanzen.net
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