So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren

Entwicklung im Fokus

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Chainlink gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Chainlink 16,93 USD wert. Bei einem LINK-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,07 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 427,51 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.06.2026 auf 7,237 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,25 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 7,237 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net